Первое концертное исполнение песни «Горная лаванда» произошло на «Голубом огоньке» 1985-1986. По слухам, директора программы не впечатлило пение украинской артистки Софии Ротару, из-за чего и было принято ей «помочь», написал 21 сентября «Попкорнnews»

«Врать не буду»: уехавший на Украину актер Горбунов назвал условие для возвращения в Россию © Алексей Горбунов/Инстаграм Владимир Матецкий и Михаил Шабров рассказали о том, что в далеком 1985 году не планировали отдавать только что написанную песню Ротару, так как считали, что время артистки прошло, и ее славу уже не вернуть.

«Мы почему-то сразу решили, что это абсолютно неперспективно. Будучи молодыми и ершистыми, считали, что Ротару уже сказала свое слово, что ее век в творчестве закончился, и ничего нового она сделать уже не сможет», — заявлял Шабров.

Однако, сообщают СМИ, директор «Голубого огонька» все же настоял на кандидатуре Ротару, но ее исполнение оказалось очень скованным, и тогда было принято решение «разбавить» стеснение артистки коньяком.