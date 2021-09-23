В одном из интервью авторы композиции Владимир Матецкий и Михаил Шабров рассказали о том, что в далеком 1985 году не планировали отдавать только что написанную песню Ротару, так как считали, что время артистки прошло, и ее славу уже не вернуть.
«Мы почему-то сразу решили, что это абсолютно неперспективно. Будучи молодыми и ершистыми, считали, что Ротару уже сказала свое слово, что ее век в творчестве закончился, и ничего нового она сделать уже не сможет», — заявлял Шабров.
Однако, сообщают СМИ, директор «Голубого огонька» все же настоял на кандидатуре Ротару, но ее исполнение оказалось очень скованным, и тогда было принято решение «разбавить» стеснение артистки коньяком.