Ранее депутаты Рады отказались проголосовать за то, чтобы Украина попросила у Конгресса США стать главным американским союзником вне НАТО. По мнению политолога Руслана Бортника, депутатов предупредили о последствиях.
«Они пытаются заставить американцев "хоть чучелом, хоть тушкой" прикрепить Украину к натовскому проекту, каким-нибудь почётным членом. У Зеленского явно проблемы с понятийным аппаратом, он до сих пор не понял, что значит сочетание "член НАТО", и продолжает играть на рояле», — категоричен эксперт.
Украина постоянно забывает про фактор России, которую сейчас американцы драконить не будут ни при каких обстоятельствах, потому что у американцев назревает очень серьёзный конфликт с Китаем, а в конфликте Америки и Китая у России золотая карта, подчеркнул Кот.
И в зависимости от того, кого она поддержит, а мы понимаем, что, скорее всего, Россия поддержит Китай, эта золотая карта позволяет России занимать сейчас крайне жёсткую позицию, прежде всего по тем болезненным точкам, на которые давили в последние годы, заключил собеседник издания.
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