У президента Украины Владимира Зеленского не получилось сорвать Минский процесс, возложив за это ответственность на Америку, ни решить вопрос с НАТО. И сейчас по этой теме Киев пытается загнать американцев в угол. Об этом рассказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в интервью изданию Украина.ру

Юрий Кот: В конфликте США с Китаем у России золотая карта © Facebook, Alex Lansky Руслана Бортника, депутатов предупредили о последствиях.

«Они пытаются заставить американцев "хоть чучелом, хоть тушкой" прикрепить Украину к натовскому проекту, каким-нибудь почётным членом. У Зеленского явно проблемы с понятийным аппаратом, он до сих пор не понял, что значит сочетание "член НАТО", и продолжает играть на рояле», — категоричен эксперт.

Украина постоянно забывает про фактор России, которую сейчас американцы драконить не будут ни при каких обстоятельствах, потому что у американцев назревает очень серьёзный конфликт с Китаем, а в конфликте Америки и Китая у России золотая карта, подчеркнул Кот.

И в зависимости от того, кого она поддержит, а мы понимаем, что, скорее всего, Россия поддержит Китай, эта золотая карта позволяет России занимать сейчас крайне жёсткую позицию, прежде всего по тем болезненным точкам, на которые давили в последние годы, заключил собеседник издания.

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