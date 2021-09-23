Когда Украина начинает бравировать желанием остановить «Северный поток-2» и заставить РФ платить по счётам, она не учитывает, что желание ее совершенно не коррелируется со встречей, которая произошла несколько месяцев назад в Женеве. Об этом рассказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в интервью изданию Украина.ру

Юрий Кот: В конфликте США с Китаем у России золотая карта © Facebook, Alex Lansky Дмитрий Кулеба заверил, что Киев продолжит «исключительно дружеское давление» на партнеров, в частности, ФРГ и США, с целью не допустить запуска российского газопровода «Северный поток-2».

Эксперт уточнил, что именно на встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина были обсуждены ключевые вопросы, а после этого была ещё встреча Байдена с Меркель, которая тоже дала чёткое понимание, что «Северный поток-2» — это личное дело Европы во главе с Германией и России.

«И здесь нет места ни Украине, которая находится за тысячу километров от газовой трубы, ни Америке, которая находится вообще на другом континенте», — подчеркнул Кот.

Президент Владимир Зеленский, скорее всего не сразу понял, что «Северный поток-2» не его дело, но Байден при личной встрече объяснил ему это доходчиво, заключил собеседник издания.

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