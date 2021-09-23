Несмотря на то что постмайданная Украина стала проектом американской администрации, в США сегодня нет единой позиции ни по Крыму, ни по донбасскому конфликту. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Джо Байден пообещал, что США «будут заступаться за союзников и друзей и выступать против попыток сильных стран доминировать над слабыми». При этом он отметил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне и расколу мира на блоки.

После «весеннего обострения» в Донбассе в Америке нарисовалось два лагеря — один говорит, что главное в «украинском чемодане» то, что он без ручки, а второй — то, что он все-таки чемодан, пояснил эксперт.

«В отношении Украины такого рода соображения есть. Там говорят, что надо сосредотачиваться на альянсе демократий, сдерживании России и Китая. Вопрос в том, Украина в этой ситуации им полезна или бесполезна? Все три своих функции, придуманные Викторией Нуланд, Украина не выполнила. Что делать? Можно бросить, как Афганиста, — разбирайтесь сами. Можно, наоборот, пытаться заставить ее повоевать. Но всем стало ясно, что воевать — это потерять еще куски Украины», — указал Дробницкий.

С одной стороны, у США будет желание продать Украине что-то военное в кредит, что даст возможность заявить о поддержке, а с другой — будут говорить, что сейчас Украина потеряет еще пару областей, уточнил политолог.

Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что США будут устраивать хаос на всем постсоветском пространстве, они это умеют, и России надо отнестись к этому всерьез, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.