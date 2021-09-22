Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не попал в список приглашенных на совещание фракции «Слуга народа» с участием президента Владимира Зеленского в Трускавце, заявил сам Разумков в эфире украинского ТВ

«По состоянию на сегодня меня не приглашали на это совещание. Пригласят — обязательно приму участие, не пригласят — не приму. Я не хожу в гости без приглашения», — сказал Разумков.

Спикер Рады Дмитрий Разумков: особенности нового политического проекта © Facebook, Верховна Рада України

Ранее стало известно, что «Слуга народа» снова собирает своих депутатов и представителей исполнительной власти на обучение в Трускавце.

Первый раз такой трехдневный семинар прошел в 2019 году после победы «Слуги народа» на парламентских выборах. Тогда в Раду прошло много людей, не имевших до того момента никакого отношения к политике.

Спикер Рады Дмитрий Разумков неоднократно давал понять, что строит собственную политическую карьеру, хотя и остается пока в команде президента Зеленского.

Разумков неоднократно демонстрировал независимую позицию в ряде вопросов, в частности отказался одобрить санкции СНБО против оппозиционных телеканалов, выступал с критикой насильственной украинизации и мешал рассмотрению президентского законопроекта об олигархах, отправив его на экспертизу в Венецианскую комиссию.