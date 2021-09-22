«Много сил» в конгрессе США поддерживают идею выделить Украине $1 млрд финансовой помощи, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба 22 сентября

«Моя позиция проста, и я уже начал говорить об этом с Конгрессом и Администрацией США — уровень финансовой поддержки Украины должен достичь отметки в 1 млрд долларов», — сказал Кулеба.

По его словам, это должно произойти в ближайшие годы и для этого есть «все предпосылки».

«И есть много сил в Конгрессе, которые поддерживают эту инициативу. Это не произойдет сейчас, но должно произойти в ближайшие годы, и мы будем над этим работать», — добавил министр.

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В частности, реформа медицины, проведенная под давлением иностранных кредиторов, фактически оставила украинцев без существенной доли бесплатного медицинского обслуживания.

Требования внедрить на Украине «зеленую энергетику» уничтожают украинскую промышленность, а внедрение так называемых антикорупционных органов позволяют в любой момент отправить неугодного Западу политика или топ-чиновника за решетку.