Бывший игрок сборной России, а ныне тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов подал иск к соцсети Facebook из-за собственной фамилии. Об этом 22 сентября сообщило издание «Октагон»

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«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — заявил тренер.

Facebook активно блокирует аккаунты русскоязычных пользователей, использующих слово «хохол», с 2015 года. Администрация соцсети считает, что оно сопоставимо с неполиткорректным словом «ниггер».