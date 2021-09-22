По словам Хохлова, соцсеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев, в результате чего он не может полноценно пользоваться ни Facebook, ни Instagram.
«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — заявил тренер.
Facebook активно блокирует аккаунты русскоязычных пользователей, использующих слово «хохол», с 2015 года. Администрация соцсети считает, что оно сопоставимо с неполиткорректным словом «ниггер».