«Продавать во время кризиса, коронавируса, свертывания экономики украинцам собственный газ в восемь раз дороже, чем он реально стоит, это абсолютное уголовное преступление. Поэтому мы предлагаем действовать немедленно. Надо заслушать на эту тему премьер-министра в пятницу. Немедленно создать временную следственную комиссию по НАК "Нафтогаз"», — отметила Тимошенко.
По ее словам, расследование и государственный аудит будут проводиться на основании заявлений недавно уволенного члена набсовета компании. Он заявил, что себестоимость украинского газа составляет 1 грн (2,5 рубля), а продают его по 7 грн (17,5 рубля), при этом отчитываясь об убыточности.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров может уволить почти все правление «Нафтогаза Украины» уже на текущей неделе. При этом глава правления Юрий Витренко останется в должности.
При этом главный исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер заявил, что «больше не чувствует, что может работать эффективно», поэтому решил уйти из компании. Он отметил, что, после того как НАК возглавил Витренко, компания перестала развиваться.