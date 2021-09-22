Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко инициирует создание временной следственной комиссии по вопросам работы компании «Нафтогаз Украины». Об этом 22 сентября она сообщила на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«А могли бы содрать втрое больше»: Ватерландер рассказал, как «Нафтогаз» наживается на украинцах © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По ее словам, расследование и государственный аудит будут проводиться на основании заявлений недавно уволенного члена набсовета компании. Он заявил, что себестоимость украинского газа составляет 1 грн (2,5 рубля), а продают его по 7 грн (17,5 рубля), при этом отчитываясь об убыточности.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров может уволить почти все правление «Нафтогаза Украины» уже на текущей неделе. При этом глава правления Юрий Витренко останется в должности.

При этом главный исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер заявил, что «больше не чувствует, что может работать эффективно», поэтому решил уйти из компании. Он отметил, что, после того как НАК возглавил Витренко, компания перестала развиваться.