Соответствующий законопроект Рада приняла во втором чтении и в целом 283 голосами. В частности, закон дает определение понятию «антисемитизм». Кроме того, он запрещает юдофобию и ее проявления.
Согласно тексту документа, проявлениями антисемитизма являются призыв, сокрытие или оправдание убийства, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание Холокоста, изготовление, а также распространение любых материалов с антисемитскими высказываниями.
К проявлениям антисемитизма отнесли также повреждение, разрушение или осквернение религиозных зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям.
В частности, за проявления антисемитизма хотят наказывать штрафом от 3,4 до 8,5 тыс. гривен (8,5 — 21 тыс. рублей) или ограничением свободы на срок до 5 лет. Если проявления сопровождались насилием или угрозами, штраф достигнет 17 тыс. гривен (около 43 тыс. рублей) или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Максимально наказание за проявления антисемитизма хотят установить в виде 8 лет тюрьмы.