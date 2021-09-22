Депутаты Верховной Рады приняли закон о предотвращении и противодействии антисемитизму на Украине, согласно которому максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на восемь лет. Трансляцию заседания парламента 22 сентября вел телеканал «Рада»

Где вы видели антисемитизм? Еврейский вопрос и украинский ответ © AP, Ariel Schalit

Согласно тексту документа, проявлениями антисемитизма являются призыв, сокрытие или оправдание убийства, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание Холокоста, изготовление, а также распространение любых материалов с антисемитскими высказываниями.

К проявлениям антисемитизма отнесли также повреждение, разрушение или осквернение религиозных зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям.

В частности, за проявления антисемитизма хотят наказывать штрафом от 3,4 до 8,5 тыс. гривен (8,5 — 21 тыс. рублей) или ограничением свободы на срок до 5 лет. Если проявления сопровождались насилием или угрозами, штраф достигнет 17 тыс. гривен (около 43 тыс. рублей) или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Максимально наказание за проявления антисемитизма хотят установить в виде 8 лет тюрьмы.