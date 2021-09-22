Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге 22 сентября перечислил основные версии покушения на помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира

Кива назвал свою версию причины покушения на Шефира © Facebook, Илья Кива

«Это в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство страны, и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран», — сказал глава Нацполиции.

Он заявил, что дело на контроле у Нацполиции.

Сам Сергей Шефир на брифинге предположил, что его автомобиль обстреляли с целью запугивания Владимира Зеленского. Он опроверг версии СМИ, связанные с возможными конфликтами между ним и Зеленским.

Ранее глава фракции «Слуги народа» в Раде Давид Арахамия в числе версий покушения назвал «российский след». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту версию, как не имеющую ничего общего с реальностью.