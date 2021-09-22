По словам Клименко, с учетом получения предварительным данных, Нацполиция рассматривает три версии покушения на помощника Зеленского.
«Это в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство страны, и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран», — сказал глава Нацполиции.
Он заявил, что дело на контроле у Нацполиции.
Сам Сергей Шефир на брифинге предположил, что его автомобиль обстреляли с целью запугивания Владимира Зеленского. Он опроверг версии СМИ, связанные с возможными конфликтами между ним и Зеленским.
Ранее глава фракции «Слуги народа» в Раде Давид Арахамия в числе версий покушения назвал «российский след». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту версию, как не имеющую ничего общего с реальностью.