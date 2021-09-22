Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, известный своими русофобскими взглядами, заявил, что зарегистрировал на сайте президента Владимира Зеленского петицию с требованием полностью запретить гастроли и концерты российских артистов на территории Украины. Соответствующий пост он написал в Facebook 21 сентября

«Сегодня я создал петицию к президенту Украины о запрете концертов российских артистов — граждан страны-агрессора. Для меня дико и бесчестно, что на восьмом году войны в Украине не запрещены гастроли российских артистов. Людей, которые делают вид, что они "вне политики", выступая при этом в России перед убийцами украинцев, а приезжая сюда — перед их жертвами. Как любил говорить действующий президент Украины Зеленский — это "бизнес на крови". Я требую остановить этот бизнес», — заявил Кондратюк.

Он уточнил, что разрешение россиянам выступать на Украине равносильно «коллаборации с агрессором».

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Кстати, на данный момент петицию Кондратюка подписали почти 2,5 тысячи человек, в случае, если это число достигнет отметки в 25 тысяч, рассмотреть требование должен будет президент.

Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет ведет украинское шоу «Караоке на Майдане». Российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве ведущий занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.