«Сегодня я создал петицию к президенту Украины о запрете концертов российских артистов — граждан страны-агрессора. Для меня дико и бесчестно, что на восьмом году войны в Украине не запрещены гастроли российских артистов. Людей, которые делают вид, что они "вне политики", выступая при этом в России перед убийцами украинцев, а приезжая сюда — перед их жертвами. Как любил говорить действующий президент Украины Зеленский — это "бизнес на крови". Я требую остановить этот бизнес», — заявил Кондратюк.
Он уточнил, что разрешение россиянам выступать на Украине равносильно «коллаборации с агрессором».
Уже несколько лет на Украине существует «черный список» артистов, куда вносят имена культурных деятелей из РФ при запрете въезда в страну. Ограничение действует в течение трех лет. Однако отдельные артисты все же выступают на Украине, за что регулярно критикуются радикалами, а порой даже получают угрозы физического устранения.
Кстати, на данный момент петицию Кондратюка подписали почти 2,5 тысячи человек, в случае, если это число достигнет отметки в 25 тысяч, рассмотреть требование должен будет президент.
Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет ведет украинское шоу «Караоке на Майдане». Российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве ведущий занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.