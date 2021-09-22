«Было жутковато… Не понимаю причин… Уже слышал несколько идиотских версий по телевизору. Никаких конфликтов в команде нет. Все, что было до этого сказано, это все фейки. Все что я могу сказать о своем мнении, что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. Но надо понимать, что наш президент очень волевой человек, стержневой и его не запугаешь. Он выбрал правильный путь», — заявил Шефир.
Также он рассказал, что его раненый водитель поступил героически и продолжил движение после обстрела, ускорившись. После остановки через какое-то время Шефир поймал на дороге карету «скорой помощи». Кроме того, он рассказал, что сразу после обстрела он позвонил в полицию и главе МВД Денису Монастырскому.
По его словам, полицейские сработали быстро и фактически сразу его забрали с места инцидента.
Ранее украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что к покушению на Шефира могут быть напрямую причастны Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.
По его данным, Зеленским и Шефиром ранее произошли разногласия, после которых последний «стал собирать вещи». Однако Шефир передумал и остался работать в Офисе президента.
При этом журналист отметил, что Ермаку удалось «отодвинуть» всех приближенных бывших друзей Зеленского и теперь без Ермака Зеленский не проводит ни одну встречу.
Также Шарий отметил, что Зеленский и Ермак отправились в США во время покушения на Шефира, чтобы тем самым «подготовить себе алиби».
Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.