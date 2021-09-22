Первый помощник президента Украины Сергей Шефир, автомобиль которого расстреляли утром в среду в Киевской области, заявил, что не понимает причин покушения на его жизнь и опроверг информацию о разладе отношений внутри команды главы государства. Трансляцию брифинга в МВД Украины 22 сентября вел Telegram-канал PavlovskyNews

«Было жутковато… Не понимаю причин… Уже слышал несколько идиотских версий по телевизору. Никаких конфликтов в команде нет. Все, что было до этого сказано, это все фейки. Все что я могу сказать о своем мнении, что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. Но надо понимать, что наш президент очень волевой человек, стержневой и его не запугаешь. Он выбрал правильный путь», — заявил Шефир.

Также он рассказал, что его раненый водитель поступил героически и продолжил движение после обстрела, ускорившись. После остановки через какое-то время Шефир поймал на дороге карету «скорой помощи». Кроме того, он рассказал, что сразу после обстрела он позвонил в полицию и главе МВД Денису Монастырскому.

«Черная метка Зеленскому»: что в соцсетях написали о покушении на Сергея Шефира © REUTERS, Sergiy Karazy

Ранее украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что к покушению на Шефира могут быть напрямую причастны Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.

По его данным, Зеленским и Шефиром ранее произошли разногласия, после которых последний «стал собирать вещи». Однако Шефир передумал и остался работать в Офисе президента.

При этом журналист отметил, что Ермаку удалось «отодвинуть» всех приближенных бывших друзей Зеленского и теперь без Ермака Зеленский не проводит ни одну встречу.

Также Шарий отметил, что Зеленский и Ермак отправились в США во время покушения на Шефира, чтобы тем самым «подготовить себе алиби».

Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.