На спине у парламентария была изображена девушка в традиционном этническом украинском костюме с саблей, стоящая на разрываемой со всех сторон карте своей страны.
«Как вам это?» — добавил фотограф к снимку вопрос.
«Что-то не очень», «Не на жопе и то слава богу», «Задолбали своей порнографией. Патриотом надо быть душой, а не образом», «Что за дурня. Лучше принимайте законы, чтобы людям было легче жить. Патриоты», «Думаю, давно в парламенте нужно ввести дресс-код. Для депутатов и журналистов», — отреагировали пользователи.
Вопрос о правилах внешнего вида для парламентариев не первый раз всплывает в комментариях Доброносова. Фотограф довольно часто публикует оригинальные наряды депутатов с сессий. Многие его подписчики шутят, что избранные народом «слуги» ходят на работу с единственной целью — перещеголять друг друга.