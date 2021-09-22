Одна из депутатов Верховной Рады Украины явилась на работу в пиджаке с «говорящим» рисунком. Фото «патриотического» наряда 21 сентября в своем Facebook опубликовал парламентский фотограф Ян Доброносов

Звезда фильмов «12» и «Графиня де Монсоро» рассказал о мечте сыграть Махно и Бандеру © Алексей Горбунов/Инстаграм

«Как вам это?» — добавил фотограф к снимку вопрос.

«Что-то не очень», «Не на жопе и то слава богу», «Задолбали своей порнографией. Патриотом надо быть душой, а не образом», «Что за дурня. Лучше принимайте законы, чтобы людям было легче жить. Патриоты», «Думаю, давно в парламенте нужно ввести дресс-код. Для депутатов и журналистов», — отреагировали пользователи.

Вопрос о правилах внешнего вида для парламентариев не первый раз всплывает в комментариях Доброносова. Фотограф довольно часто публикует оригинальные наряды депутатов с сессий. Многие его подписчики шутят, что избранные народом «слуги» ходят на работу с единственной целью — перещеголять друг друга.