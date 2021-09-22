Сербский и американский политолог и публицист

Родился 19 июля 1954 года в Белграде. Окончил факультет международных отношений Сассекского университета (Великобритания). Докторскую степень по истории получил в Саутгемптонском университете (Великобритания).

В 1992-1995 годах был советником правительства Республики Сербской (один из двух субъектов Боснии и Герцеговины), представлял его позицию в западных СМИ. Был советником президента Республики Сербской Биляны Плавшич, президента Сербии Воислава Коштуницы, а также советником наследного принца Югославии Александра II Карагеоргиевича.

Доктор Срджа Трифкович до конца 2008 года был директором Центра международных отношений в Рокфордском институте в Иллинойсе (США). Ныне профессор факультета политических наук Университета Баня-Луки (Республика Сербская, Босния и Герцеговина).

Редактор отдела международных отношений американского консервативного журнала Chronicles. Сотрудничал с Би-би-си, «Голосом Америки», U.S. News & World Report, Washington Times.