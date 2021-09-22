Народный артист Украины Алексей Горбунов признался, что мог бы исполнить роль Бандеры, но мечтает сыграть Махно. Такое заявление артист сделал 21 сентября в беседе с изданием Sobesednik.ru

«Врать не буду»: уехавший на Украину актер Горбунов назвал условие для возвращения в Россию © Алексей Горбунов/Инстаграм

«Почему? Нормально сыграл бы я. Но про Бандеру я мало знаю. Это не мой герой. Махно бы я лучше сыграл — Махно мне понятнее: гуляйполе. О-о-о, какого я сыграл бы Махно! Я люблю махновщину, люблю быть себе хозяином», — ответил актер.

Специально для г-на Горбунова мы расскажем, кто такой Степан Бандера и кто такие бандеровцы. Бандера был одним из лидеров украинского националистического движения на Западной Украине во времена Великой Отечественной. Сотрудничал с фашистскими оккупантами.

«Жиды, ляхи и москали — суть наилютейшие враги Украины» — такой была главная идея его сторонников, получивших наименование «бандеровцы».

Их политические взгляды стали предметом подражания для современных националистов Украины.

Жители Юго-востока Украины относятся к Бандере и его последователям крайне негативно за радикальный национализм и терроризм.

До ликвидации бандеровского движения на Украине в 50-х годах прошлого века его участники в основном занимались убийствами специалистов из восточной Украины, присланных восстанавливать запад республики после войны.

Нестор Махно — украинский революционер и анархист, участник гражданской войны 1917-1922 годов на Украине, командовал Революционной повстанческой армией Украины.

В том же интервью Горбунов признался, что лучшие свои роли сыграл в России, но, несмотря на наличие новых предложений из Москвы, отказывается от них, потому что слишком сильно переживает разрыв стран, и не согласится, пока отношения не наладятся.

Ранее Горбунов подчеркивал, что выступает категорически против «черного списка» Украины, запрещающего российским деятелям культуры въезд в его страну. Горбунов не скрывает, что дружит с российскими коллегами Сергеем Гармашем и Михаилом Ефремовым и не готов отказаться от общения с ними из-за политики.

Горбунов снимался в таких фильмах как «12», «Графиня де Монсоро», «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и сериалах «Курсанты», «Шулер».