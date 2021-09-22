По словам китаеведа, значительная прослойка населения Китая училась в США и других странах Запада, что оказывает влияние на их отношение к России. Даже если они при этом остаются патриотами Китая и проводниками идеи возрождения Китая как ведущей державы мира, Россию они рассматривают с западной точки зрения, отметил он.
«Не способствует дружеским чувствам к России и преподавание в китайских школах и вузах китайской версии истории российско-китайских отношений, в соответствии с которой Россия — одна из главных стран (если не главная), унижавших Китай в XIX веке», — сказал Виноградов.
Однако несмотря на влияние Запада, пояснил эксперт, китайская элита в большей степени патриотична, чем российская, и не стремится изменять внешнеполитический курс и сдаваться на милость США.
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