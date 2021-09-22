В Китае довольно много людей придерживаются западных взглядов на Россию, кроме того, история отношений Китая и России преподается однобоко. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал китаевед Андрей Виноградов

Востоковед Карнеев: Союз России и Китая даст достойный ответ «новому НАТО в Тихом океане» © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Не способствует дружеским чувствам к России и преподавание в китайских школах и вузах китайской версии истории российско-китайских отношений, в соответствии с которой Россия — одна из главных стран (если не главная), унижавших Китай в XIX веке», — сказал Виноградов.

Однако несмотря на влияние Запада, пояснил эксперт, китайская элита в большей степени патриотична, чем российская, и не стремится изменять внешнеполитический курс и сдаваться на милость США.

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