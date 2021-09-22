Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в США, заявил, что пока не знает, кто может быть причастен к покушению на жизнь его первого помощника и друга Сергея Шефира, автомобиль которого расстреляли утром в Киевской области. Соответствующий видеокомментарий глава государства обнародовал в своем Telegram

«Был расстрелян автомобиль моего первого помощника, и, что важнее, моего близкого друга и товарища Сергея Шефира. Сергей жив. Водителя, к сожалению, ранили… Кто за этим стоит, скажу откровенно, не знаю, пока что. Какие это силы? Может быть, внутренние или внешние, но их силами я не считаю. Потому что передавать мне "привет" стрельбой из леса по автомобилю моего друга — это слабость. Ответ будет сильным», — заявил он.

Обзавестись алиби: Шарий обвинил Зеленского в причастности к покушению на Шефира © Кадр из сериала «Слуга народа» / YouTube

Украинский лидер отметил, что сразу после выступления на Генассемблее ООН он вернется в Киев.

Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в столицу Украины. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.