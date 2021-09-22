По словам эксперта, Шефир не относится к рангу высших чиновников, которым положена защита, поэтому за его безопасность не отвечает управление государственной охраны.
«Чиновники такого ранга, тем не менее, могут воспользоваться теми или иными видами защиты со стороны правоохранительной системы. Например, существует подразделение "Титан" в составе полиции охраны. Но этого не было сделано», — сказал Шабовта.
По его словам, водитель никак не мог бы обеспечить безопасность в этой ситуации, да и такие события, как правило, крайне сложно предотвратить.
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Утром среды, 22 сентября, автомобиль Шефира был обстрелян в Лесниках Киевской области. Ранен водитель, сам советник президента не пострадал. По данным полиции, в машину попало десять пуль. Объявлен план-перехват.