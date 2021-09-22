Помощник президента Украины Сергей Шефир мог воспользоваться услугами правоохранителей, чтобы обеспечить себе защиту, но почему-то этого не сделал. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт по безопасности Сергей Шабовта

По словам эксперта, Шефир не относится к рангу высших чиновников, которым положена защита, поэтому за его безопасность не отвечает управление государственной охраны.

«Чиновники такого ранга, тем не менее, могут воспользоваться теми или иными видами защиты со стороны правоохранительной системы. Например, существует подразделение "Титан" в составе полиции охраны. Но этого не было сделано», — сказал Шабовта.

Сергей Шабовта: Нападение на Шефира — это тревожный симптом для Украины © Facebook, Сергей Шабовта

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Утром среды, 22 сентября, автомобиль Шефира был обстрелян в Лесниках Киевской области. Ранен водитель, сам советник президента не пострадал. По данным полиции, в машину попало десять пуль. Объявлен план-перехват.