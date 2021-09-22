Закон о деолигархизации вряд ли мог стать причиной нападения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Утром среды, 22 сентября, автомобиль Шефира был обстрелян в Лесниках Киевской области. Ранен водитель, сам советник президента не пострадал. По данным полиции, в машину попало десять пуль. Объявлен план-перехват.

Сергей Шабовта: Нападение на Шефира — это тревожный симптом для Украины © Facebook, Сергей Шабовта Михаила Подоляка, обстрел автомобиля Шефира связан с политикой государства по борьбе с олигархами.

«Это абсолютно ожидаемое заявление со стороны Офиса президента, который даже такую достаточно тревожную ситуацию сейчас будет использовать на предмет героизации своей собственной деятельности», — отметил Шабовта.

Он добавил, что многие эксперты уверены в безвредности закона о деолигархизации для самих олигархов, поэтому они вряд ли бы выражали таким образом свое недовольство.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «об олигархах», который дает право Совету национальной безопасности и обороны страны признавать отдельных лиц страны таковыми.

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