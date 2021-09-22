Утром среды, 22 сентября, автомобиль Шефира был обстрелян в Лесниках Киевской области. Ранен водитель, сам советник президента не пострадал. По данным полиции, в машину попало десять пуль. Объявлен план-перехват.
По мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, обстрел автомобиля Шефира связан с политикой государства по борьбе с олигархами.
«Это абсолютно ожидаемое заявление со стороны Офиса президента, который даже такую достаточно тревожную ситуацию сейчас будет использовать на предмет героизации своей собственной деятельности», — отметил Шабовта.
Он добавил, что многие эксперты уверены в безвредности закона о деолигархизации для самих олигархов, поэтому они вряд ли бы выражали таким образом свое недовольство.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
В начале июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «об олигархах», который дает право Совету национальной безопасности и обороны страны признавать отдельных лиц страны таковыми.
Попавшие в рейтинг будут лишены права финансировать политические партии, покупать объекты большой приватизации, а также влиять на СМИ.