Нападение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира свидетельствует о напряжении внутри окружения главы государства, считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Сергей Шабовта: Нападение на Шефира — это тревожный симптом для Украины © Facebook, Сергей Шабовта

«В любом случае мы должны рассматривать ситуацию как нападение на человека из близкого окружения президента Украины. Для меня это свидетельство того, что внутри этого окружения существует определенное напряжение и разногласия. Это тревожный симптом и для страны в целом», — сказал Шабовта.

Он также отметил, что нападение может быть реакцией на политику Офиса президента по отношению ко многим проблемам, накопившимся на Украине.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.