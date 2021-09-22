Утром среды, 22 сентября, автомобиль Шефира был обстрелян в Лесниках Киевской области. Ранен водитель, сам советник президента не пострадал. По данным полиции, в машину попало десять пуль. Объявлен план-перехват.
«В любом случае мы должны рассматривать ситуацию как нападение на человека из близкого окружения президента Украины. Для меня это свидетельство того, что внутри этого окружения существует определенное напряжение и разногласия. Это тревожный симптом и для страны в целом», — сказал Шабовта.
Он также отметил, что нападение может быть реакцией на политику Офиса президента по отношению ко многим проблемам, накопившимся на Украине.
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