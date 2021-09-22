Председатель украинской политической партии «Партия Шария» и основатель интернет-издания «Шарий.net» Анатолий Шарий заявил, что к покушению на первого помощника президента Украины Сергея Шефира может быть напрямую причастен Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Такое мнение 22 сентября он выразил в своем YouTube-канале

Шарий рассказал, что, по его информации, между Зеленским и Шефиром произошли разногласия, после которых последний «стал собирать вещи». Однако потом Шефир передумал и остался работать в Офисе президента. В Офисе президента считают, что за покушением на Шефира могут стоять олигархи © nv.ua

При этом журналист намекнул на то, что главе Офиса президента Андрею Ермаку удалось «отодвинуть» всех приближенных бывших друзей Зеленского. И без Ермака Зеленский не проводит ни одну встречу.

«Я думаю, что всем оппонентам Зеленского и всем, кого он считает оппонентами, и всем тем, кто оппонирует сейчас Ермаку, нужно быть очень аккуратными — носить бронежилеты, брать охрану, а не действовать так, как действовал Шефир, слишком расслабленно. Мы имеем дело с мафиозной структурой», — заявил он.

Шарий подчеркнул, что Зеленский и Ермак отправились в США во время покушения на Шефира, чтобы «подготовить себе алиби».

Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.