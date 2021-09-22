Новость об обстреле автомобиля первого помощника и давнего друга президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира застала украинского лидера во время рабочего визита в США, и, несмотря на местное ночное время, глава государства приступил к подготовке срочного заявления. Об этом 22 сентября сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров

«Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на событие также скоро будет. По состоянию на сейчас можно сказать, что исполнителю покушения, а также заказчикам и их приспешникам, не избежать наказания», — написал Никифоров.

Кроме того он отметил, что курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и «никакие коварные действия на него не повлияют».

Сергей Шефир: кто он Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того он заявил, что дело необходимо квалифицировать, как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.