Дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте, разменявшая в этом году пятый десяток, показала подписчикам свою новую внешность. Артистка превратилась в жгучую брюнетку, соответствующий пост она разместила в Instagram

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«Очень насыщенный и разнообразный выдается этот год! Я вновь на съемочной площадке — сериал "Тест на беременность", третий сезон. И, конечно, подготовка к юбилейному шоу в самом разгаре», — написала певица.

«Не узнала вас, Кристина. Непривычно видеть вас брюнеткой», «Ничего нет красивого, сразу возраст прибавился лет на десять», «Нежданчик в виде брюнетки. Просто фам фаталь (роковая женщина — ред.) какая-то», — прокомментировали изменения подписчики.

Кристина Орбакайте — певица, но помимо сольной карьеры снимается в кино и сериалах, на ее счету роли в фильмах «Чучело», «Гардемарины», «Любовь-морковь».