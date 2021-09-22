Исполнительница показала поклонникам фото со съемок, где она сидит на столе в черном кружевном пеньюаре. Только вместо привычной блондинки Орбакайте пользователи увидели брюнетку.
«Очень насыщенный и разнообразный выдается этот год! Я вновь на съемочной площадке — сериал "Тест на беременность", третий сезон. И, конечно, подготовка к юбилейному шоу в самом разгаре», — написала певица.
«Не узнала вас, Кристина. Непривычно видеть вас брюнеткой», «Ничего нет красивого, сразу возраст прибавился лет на десять», «Нежданчик в виде брюнетки. Просто фам фаталь (роковая женщина — ред.) какая-то», — прокомментировали изменения подписчики.
Кристина Орбакайте — певица, но помимо сольной карьеры снимается в кино и сериалах, на ее счету роли в фильмах «Чучело», «Гардемарины», «Любовь-морковь».