По его словам, предположений относительно мотивов покушения на Шефира пока нет.
«Он ехал на работу. В 50% случаев он ездит сам за рулем, а в 50% случаев — с водителем… Водитель получил три ранения и госпитализирован. Сам Сергей Нахманович целый, его мгновенно пересадили в полицейский экипаж и перевезли в безопасное место… Он в состоянии шока. Трактует, что стреляли в него, но попали в водителя», — рассказал Арахамия.
Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать, как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.