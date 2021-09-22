Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что первый помощник президента Сергей Шефир во время обстрела его автомобиля не пострадал, но находится в шоковом состоянии, поскольку за рулем в этот день мог быть он. Его слова 22 сентября приводит «Левый берег»

По его словам, предположений относительно мотивов покушения на Шефира пока нет. Попытка демонстративного убийства ключевого члена команды: Офис Зеленского о покушении на Шефира © hromadske.ua

«Он ехал на работу. В 50% случаев он ездит сам за рулем, а в 50% случаев — с водителем… Водитель получил три ранения и госпитализирован. Сам Сергей Нахманович целый, его мгновенно пересадили в полицейский экипаж и перевезли в безопасное место… Он в состоянии шока. Трактует, что стреляли в него, но попали в водителя», — рассказал Арахамия.

Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать, как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.