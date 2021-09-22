Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала обстрел машины помощника президента страны Владимира Зеленского Сергея Шефира вызовом правоохранительной системе Украины. Об этом она написала 22 сентября у себя в Facebook

На помощника Зеленского совершили покушение – СМИ © Facebook, Поліція Києва Зеленского.

«Сегодня брошен вызов правоохранительной системе — утром на Киевщине по дороге между с. Лесники и с. Ходосовка обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины. Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 произвели около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, который сейчас госпитализирован», — написала Венедиктова.

Она добавила, что по факту обстрела авто Шефира было заведено дело с предварительной квалификацией «покушение на убийство двух и более лиц» (ст. 115 УК) и призвала общественность «не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками».