Музыкальный дуэт сестер-близнецов Анны и Марии Опанасюк из Крыма «Анна-Мария» несколько дней назад выпустил клип с украинским боксером Александром Усиком в главной роли. Почти сразу девушки получили огромное количество комментариев от хейтеров, как они это восприняли, певицы рассказали на днях газете «КП в Украине»

Сестры Опанасюк рассказали, что восхищаются многими украинскими спортсменами: Стеллой Захаровой, Жаном Беленюком, Владом Ващуком, Яной Клочковой, Станиславом Горуной, Дарьей Билодид, но Усик стал для них примером как «очень добрый и очень открытый, светлый человек».

Обнародован гонорар Усика за бой с Джошуа © Александр Усик/Инстаграм Сергей Стерненко возмутился, что боксер связался с теми, кто якобы не признает войну с РФ.

«Для нас Стерненко не является авторитетом. Более того, это самое низкое со стороны мужчины — угрожать двум беззащитным девушкам. Просматривая негативные комментарии, мы понимаем, что есть небольшая часть тех, кто просто привык везде искать "зраду" и негатив. Вместо того, чтобы порадоваться, что украинцы создали такой классный продукт. Люди всегда найдут к чему придраться. Нам кажется, что это, наоборот, подтверждает, что мы на правильном пути: "Собаки лают, а караван идет"», — сказали Анна и Мария.

«Анна-Мария» — украинский музыкальный дуэт сестер-близнецов Анны и Марии Опанасюк.

*Деятельность организации запрещена в РФ