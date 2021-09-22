Сестры Опанасюк рассказали, что восхищаются многими украинскими спортсменами: Стеллой Захаровой, Жаном Беленюком, Владом Ващуком, Яной Клочковой, Станиславом Горуной, Дарьей Билодид, но Усик стал для них примером как «очень добрый и очень открытый, светлый человек».
Дуэт крымчанок и боксера понравился не всем, в частности бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора»* Сергей Стерненко возмутился, что боксер связался с теми, кто якобы не признает войну с РФ.
«Для нас Стерненко не является авторитетом. Более того, это самое низкое со стороны мужчины — угрожать двум беззащитным девушкам. Просматривая негативные комментарии, мы понимаем, что есть небольшая часть тех, кто просто привык везде искать "зраду" и негатив. Вместо того, чтобы порадоваться, что украинцы создали такой классный продукт. Люди всегда найдут к чему придраться. Нам кажется, что это, наоборот, подтверждает, что мы на правильном пути: "Собаки лают, а караван идет"», — сказали Анна и Мария.
«Анна-Мария» — украинский музыкальный дуэт сестер-близнецов Анны и Марии Опанасюк.
*Деятельность организации запрещена в РФ