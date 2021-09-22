Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира связан с политикой главы государства по борьбе с олигархами. Об этом 22 сентября он заявил в комментарии изданию «Vesti»

Сергей Шефир: кто он

«Сразу скажу, что мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов», — заявил он.

По словам Подоляка, произошло «ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы — прямая угроза их безбедному существованию».

Подоляк отметил, что, не имея общественной поддержки, злоумышленники пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения.

Он подчеркнул, что политика президента, направленная на фундаментальную трансформацию государства, останется неизменной, а безусловным ответом на любые преступные действия против представителей государства станут «ещё более жёсткие антиолигархические и антикриминальные решения власти».