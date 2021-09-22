Утром в среду был обстрелян автомобиль Шефира в Лесниках Киевской области. Ранен водитель. Шефир не пострадал. По данным полиции, в машину попало десять пуль. Объявлен план-перехват.
«Сразу скажу, что мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов», — заявил он.
По словам Подоляка, произошло «ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы — прямая угроза их безбедному существованию».
Подоляк отметил, что, не имея общественной поддержки, злоумышленники пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения.
Он подчеркнул, что политика президента, направленная на фундаментальную трансформацию государства, останется неизменной, а безусловным ответом на любые преступные действия против представителей государства станут «ещё более жёсткие антиолигархические и антикриминальные решения власти».