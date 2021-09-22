Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира был обстрелян из леса из автоматического оружия в селе Лесники Киевской области. Об этом 22 сентября он написал в Facebook

«Сегодня, в 10:00 утра, недалеко от поселка Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Тяжело ранен водитель. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля», — сообщил он.

В автомобиль Шефира попало десять пуль — полиция © hromadske.ua

Ранее журналист «Украинской правды» Роман Кравец сообщил в Facebook, что Шефир находится «в нормальном состоянии, его не задело». Водителю оказывают помощь на месте.