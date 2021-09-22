«Сегодня, в 10:00 утра, недалеко от поселка Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Тяжело ранен водитель. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля», — сообщил он.
На месте работают следственно оперативные группы полиции. В Киевской области объявлен план-перехват.
Ранее журналист «Украинской правды» Роман Кравец сообщил в Facebook, что Шефир находится «в нормальном состоянии, его не задело». Водителю оказывают помощь на месте.