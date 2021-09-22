Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового трехстороннего партнерства (AUKUS) в области безопасности между тремя странами по Индо-Тихоокеанскому региону.
«Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого Соединённые Штаты, Австралия и Британия называют своими противниками, против кого они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Британия. (…) Для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком», — отметила Захарова.
При этом из-за действий США их союзник по НАТО Франция не только потеряла контракт на подлодки на 60 млрд евро, но и оказалась морально унижена, добавила представитель МИД.
По словам Захаровой, со всеми своими союзниками, партнёрами и друзьями США будут поступать точно так же.