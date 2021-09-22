Новый союз США, Австралии и Великобритании (AUKUS) поверг в шок союзников этих стран по НАТО. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» 21 сентября

Захарова раскритиковала предстоящие учения НАТО на Украине © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого Соединённые Штаты, Австралия и Британия называют своими противниками, против кого они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Британия. (…) Для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком», — отметила Захарова.

При этом из-за действий США их союзник по НАТО Франция не только потеряла контракт на подлодки на 60 млрд евро, но и оказалась морально унижена, добавила представитель МИД.

По словам Захаровой, со всеми своими союзниками, партнёрами и друзьями США будут поступать точно так же.