Правоохранители объявили в розыск лиц, которые обстреляли авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом 22 сентября сообщает МВД Украины на своем сайте

Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль, водитель получил ранения. Сообщается, что злоумышленники стреляли из автомата.

На помощника Зеленского совершили покушение – СМИ © Facebook, Поліція Києва

По данным СМИ, на место инцидента прибыла генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Ранее журналист «Украинской правды» Роман Кравец сообщил в Facebook, что Шефир находится «в нормальном состоянии, его не задело». Водителю оказывают помощь на месте.