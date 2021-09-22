Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль, водитель получил ранения. Сообщается, что злоумышленники стреляли из автомата.
На месте уже работают следственно-оперативные группы полиции, преступников разыскивают.
По данным СМИ, на место инцидента прибыла генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Ранее журналист «Украинской правды» Роман Кравец сообщил в Facebook, что Шефир находится «в нормальном состоянии, его не задело». Водителю оказывают помощь на месте.