«Как сообщил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, огневое поражение наносили по пехоте и бронетехнике условного противника, находящегося во втором эшелоне на расстоянии более 30 километров», — говорится в сообщении.
Согласно плану учений, первая волна наступления условного противника потерпела поражение, попав на минные заграждения.
После подразделение быстро выдвинулось из района сосредоточения, совершило марш, развертывание в районе огневых позиций, наведение на условные цели для их дальнейшего поражения и смену позиций.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязан спросить разрешения у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.