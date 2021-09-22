Украинские военные провели учения с реактивными системами залпового огня «Ураган» на границе с Крымом, во время которых проходили стрельбы по координатам. Об этом 22 сентября сообщают украинские «Вести» со ссылкой на источники

«Как сообщил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, огневое поражение наносили по пехоте и бронетехнике условного противника, находящегося во втором эшелоне на расстоянии более 30 километров», — говорится в сообщении.

Согласно плану учений, первая волна наступления условного противника потерпела поражение, попав на минные заграждения.

На Украине стартуют совместные с США военные учения © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязан спросить разрешения у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.