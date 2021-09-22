Украинская пловчиха Яна Клочкова, уже четырежды ставшая олимпийской чемпионкой, заявила, что сильно обиделась на украинские власти из-за того, что не получила приглашение на праздник по случаю 30-летия независимости страны. Об этом 22 сентября написал «Чемпионат.com»

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«У меня нет ответа. Из-за того, что мои родители проживают в Крыму? Я не знаю, не задумывалась. Но, конечно, часто пишут, что я из Крыма, разговариваю на русском, бываю там часто. Там мой сын вместе с родителями и бабушкой проживает. Честно, после этой ситуации с празднованием Дня независимости Украины у меня опускаются руки», — сказала Клочкова.

В конце концов она пришла к выводу, что спортсмены Украине просто не нужны. Между тем, чемпионка заявила, что все равно будет представлять свою страну на международных соревнованиях.