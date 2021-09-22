Клочкова рассказала, что ее просто завалили сообщениями о том, почему она не была приглашена на праздник, а она сама задается этим вопросом.
«У меня нет ответа. Из-за того, что мои родители проживают в Крыму? Я не знаю, не задумывалась. Но, конечно, часто пишут, что я из Крыма, разговариваю на русском, бываю там часто. Там мой сын вместе с родителями и бабушкой проживает. Честно, после этой ситуации с празднованием Дня независимости Украины у меня опускаются руки», — сказала Клочкова.
В конце концов она пришла к выводу, что спортсмены Украине просто не нужны. Между тем, чемпионка заявила, что все равно будет представлять свою страну на международных соревнованиях.