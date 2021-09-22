Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в США с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил благодарность за слова турецкого лидера об «аннексии» Крыма, сообщает пресс-служба офиса Зеленского 22 сентября

Крым не помеха: Эрдоган ведёт переговоры одновременно и с Путиным, и с Зеленским © president.gov.ua Зеленский находится в США второй раз за месяц. Ранее на полях Генассамблеи ООН Эрдоган выступил с заявлением о поддержке территориальной целостности Украины, включая территорию «аннексированного» Крыма. Также лидер Турции выступил в поддержку крымских татар.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил лидера Турции за твердую позицию относительно непризнания «аннексии» Крыма и отметил важность наращивания темпов двустороннего сотрудничества.

Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос с территориальной принадлежностью полуострова закрыт окончательно.