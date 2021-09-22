«Россия — основная военная угроза для родины сегодня. Это не Китай, это Россия», — сказал Ван Херк.
По его мнению, Китай — это «долгосрочная угроза», но Россия обладает большей военной мощью.
«Подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты и тому подобное — Россия представляет главную военную угрозу», — заключил Ван Херк.
При этом Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств.
Ранее в публикации американского журнала Popular Mechanics описали возможный сценарий начала третьей мировой войны, которая, как уверены в издании, будет проходить между США и их противниками, вероятно, Россией или Китаем.