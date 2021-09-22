Россия — главная угроза для США, считает глава Северного командования американских вооруженных сил Глен Ван Херк. Об этом он заявил в интервью Air Force Magazine 21 сентября

«Россия — основная военная угроза для родины сегодня. Это не Китай, это Россия», — сказал Ван Херк.

Война под прикрытием мира: зачем США, Великобритания и Австралия объединились в AUKUS © AP, Andrew Harnik

«Подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты и тому подобное — Россия представляет главную военную угрозу», — заключил Ван Херк.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств.

Ранее в публикации американского журнала Popular Mechanics описали возможный сценарий начала третьей мировой войны, которая, как уверены в издании, будет проходить между США и их противниками, вероятно, Россией или Китаем.