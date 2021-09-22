Китаевед, ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН

Андрей Олегович Виноградов родился в 1955 году.

Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова.

В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Современные методики прогнозирования международных отношений и проблемы их применения к прогнозированию советско-китайских отношений». Кандидат исторических наук.

В 1986-1987 гг. обучался в Даляньском институте иностранных языков (КНР), в 1990-1991 гг. проходил научную стажировку в Народном университете Пекина.

Работал в Гостелерадио, газете «Сегодня», журналах «Профиль», «Главная тема», «Апология», «Однако», на телевидении (ТВ Центр), в Госдуме и Совете Федерации РФ, преподавал в различных институтах.

Доцент Школы востоковедения Высшей школы экономики.

Ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН, руководитель Экспертно-аналитического центра Восточной и Юго-Восточной Азии ИДВ РАН.