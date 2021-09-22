России необходимо в ближайшее время увеличить прокачку газа в Европу через территорию Украины. Об этом заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в интервью Bloomberg 21 сентября

«Газпром» не будет качать газ по украинской ГТС в октябре сверх контракта © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

По его словам, это политический шаг России, вызванный желанием скорее завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Реальность такова, что через Украину проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью для снабжения газом Европы <…> Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это (поставить газ — ред.) как можно быстрее через территорию Украины», — сказал Хохштейн.

Ранее Хохштейн выразил опасения, что из-за снижения поставок газа в ЕС из России в ряде регионов Европы может не хватить ресурсов для отопления.