Представитель Госдепа заявил, что отказ «Газпрома» забронировать дополнительные объемы транзита газа по газо-транспортной системе Украины на октябрь «вызывает беспокойство».
По его словам, это политический шаг России, вызванный желанием скорее завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
«Реальность такова, что через Украину проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью для снабжения газом Европы <…> Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это (поставить газ — ред.) как можно быстрее через территорию Украины», — сказал Хохштейн.
Ранее Хохштейн выразил опасения, что из-за снижения поставок газа в ЕС из России в ряде регионов Европы может не хватить ресурсов для отопления.