Журналисты украинского издания «Новини.live» 21 сентября опубликовали видеоматериалы, снятые в поселке Клименки Полтавской области. Запечатлеть ум удалось в том числе и дом матери известного в стране продюсера Андрея Данилко

Кравчук рассказал о смерти матери Данилко © Фан-страница Андрея Данилко/Инстаграм Светланы Волковой не озвучивал целый год. Возможно, широкая общественность и дальше продолжала бы пребывать в неведении, но вмешались коллеги артиста, которые и сообщили прессе печальное известие.

Журналисты отправились в поселок, где до самой смерти жила 82-летняя женщина и выяснили, что скончалась она в 2020-м, а сейчас за ее домом ухаживают дочь и внучка.

В Клименки из Полтавы мать звезды переехала в 45 лет, когда вышла на пенсию с вредного производства. Соседи назвали женщину доброй и гостеприимной и рассказали, что дом в поселке ей купил Данилко, так как ехать к нему в столицу она отказалась.

На опубликованном видео видно, что дом звездной родительницы более чем скромный, соседи утверждают, что периодически жил в нем и сам Данилко, когда пару раз в год приезжал навестить мать.