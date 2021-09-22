Попытки президента Украины Владимира Зеленского то обострять, то не обострять ситуацию в Донбассе — абсолютный блеф, потому что обострять ему нечем. И даже те мифические и символические «Джавелины», которые даются Киеву, не помогут. Об этом рассказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в интервью изданию Украина.ру

Юрий Кот: В конфликте США с Китаем у России золотая карта © Facebook, Alex Lansky Владимира Зеленского в США, где он встречался с американским президентом Джо Байденом. В итоговых заявлениях, что американских, что украинских, наблюдатели нашли упоминание нормандского формата, а вот упоминания Минских соглашений нет. Некоторые эксперты интерпретировали это таким образом, что американцы разрешили украинцам Минские соглашения не соблюдать. Мало того, они считают, что Зеленскому таким образом выдана индульгенция на наступление на Донбассе.

Эксперт подчеркнул, что даже при определенной накачке оружием Украина все равно не сможет реализовать сценарий тотальной зачистки Донбасса, который они когда-то планировали, о котором они мечтают и по сей день.

«Надо не забывать о России, которая в течение получаса может привести в чувство любого, находящегося на расстоянии летящего "Калибра", как это было продемонстрировано пару лет назад вначале в районе Каспийского моря, а потом Средиземного», — указал Кот.

Украина постоянно забывает про фактор России, которую сейчас американцы драконить не будут ни при каких обстоятельствах, потому что у американцев назревает очень серьёзный конфликт с Китаем, а в конфликте Америки и Китая у России золотая карта, заключил собеседник издания.

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