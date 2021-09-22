Рекордный рост цен на газ в Европе – это «прощальный подарок» России для канцлера Германии Ангелы Меркель, считает публицист Том Роган. Об этом он на днях написал в статье для Washington Examiner

По мнению журналиста, именно Москва спровоцировала рекордный рост цен на газ в Европе. Это, считает он, может одновременно послужить и сигналом президенту США Джо Байдену, который ведет «непоследовательную политику» в ее отношении, и «прощальным подарком» для канцлера германии Ангелы Меркель.

Немецкий лидер активно выступала за сотрудничество с Россией во время строительства газопровода «Северный поток — 2». Роган характеризует ее политику как «слабость, которую ценит Россия».

«Русские хотят, чтобы Вашингтон выглядел слабым, а европейцы чувствовали себя зависимыми от Москвы», — пишет публицист.

Дефекты «свободного рынка». Цены на газ подпрыгнули и ударили по Украине © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Вскоре цены немного откатили назад, остановившись на отметке в 940 долларов за 1 тыс. кубометров, зафиксировав семнадцатипроцентный рост с начала торгов.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» сертификация которого по последним данным может затянуться на четыре месяца, сбалансирует цены на природный газ в Европе.