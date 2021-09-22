На обложке украинская певица в комбинезоне из шнуровки и с рапирой в руках.
«Attention! Небольшой сюрпрайз! Марув Борисовна на обложке @playboy_russia», — написала Maruv.
«Твоя первая глянцевая обложка», «Мы увидим что-то новое?», «Турбопушка шикардос», «Святые угодники! Ну наконец-то!», «Интересно, как ваш муж относится к таким фотосессиям?», «Теперь вы для меня Борисовна», «Давно пора», — обрадовались поклонники певицы.
В Instagram издания Playboy в анонсе номера, посвященного музыке и спорту, читателям пообещали снимки певицы со шпагой и «в критическом минимуме одежды». Также их ждет рассказ Maruv «о жизни на острие клинка, красоте геометрии, ролевых играх и о том, как встретить любовь в стриптиз-клубе».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Это Крид?»: Maruv заподозрили в связи с российским певцом
Украинская певица Анна Корсун (Maruv) родилась в Павлограде Днепропетровской области в 1991 году. В 2019-м она выиграла нацотбор Украины на международный песенный конкурс «Евровидение», однако в конце концов отказалась от поездки из-за нежелания превращать выступление в промоакции политиков.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210915/1032254327.html
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210915/1032254327.html