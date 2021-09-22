Украинская певица Maruv (Анна Корсун) снялась для российского номера мужского журнала Playboy. Фото она поделилась в Instagram 21 сентября

На обложке украинская певица в комбинезоне из шнуровки и с рапирой в руках.

«Attention! Небольшой сюрпрайз! Марув Борисовна на обложке @playboy_russia», — написала Maruv.

«Твоя первая глянцевая обложка», «Мы увидим что-то новое?», «Турбопушка шикардос», «Святые угодники! Ну наконец-то!», «Интересно, как ваш муж относится к таким фотосессиям?», «Теперь вы для меня Борисовна», «Давно пора», — обрадовались поклонники певицы.

«Чемодан-вокзал-Россия»: украинские «патриоты» отреагировали на новость о концертах Maruv © Maruv/Инстаграм

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Украинская певица Анна Корсун (Maruv) родилась в Павлограде Днепропетровской области в 1991 году. В 2019-м она выиграла нацотбор Украины на международный песенный конкурс «Евровидение», однако в конце концов отказалась от поездки из-за нежелания превращать выступление в промоакции политиков.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210915/1032254327.html выступление в промоакции политиков.