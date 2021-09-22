Оказалось, что гарантированный гонорар Усика составит 3 миллиона фунтов, это почти 300 миллионов рублей. Правда в том случае, если будет продано достаточное количество платных трансляций.
Пока букмекеры склоняются к победе британца, тем временем сам Джошуа изучает стиль своего украинского соперника, заявляя, что самая большая угроза от Усика в грядущем бою для него кроется в стойке левши.
«Он дрался со многими "ортодоксами" (боксерами с левосторонней стойкой — ред.), и во время тренировок для боя против левши я фактически узнал, где мне нужно ставить ноги, как контролировать левшу и наносить контрудары. Его самая большая угроза в том, что он привык видеть таких парней, как я, на протяжении всей его карьеры. Мне пришлось тренироваться для встречи с ним последние три месяца», — сказал британский боксер.
Бойцы уже провели тренировочный бой в присутствии прессы, реальный состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября.