Дмитрий Дробницкий: кто он
Дмитрий Дробницкий: кто он
© Нина Зотина
Сегодня в экспертной среде распространено мнение, что Западная Европа настолько устала от санкций и украинского кризиса, что рада бы развернуться в сторону России, но ей это не дают делать сторонники евроатлантической солидарности.

Эксперт напомнил, что в России после введения санкций были приняты меры финансового характера, связанные с поддержкой отечественного товаропроизводства, в результате чего сельское хозяйство стало драйвером роста в последнее время, и если отменить контрсанкции, снова надо будет перестраиваться. Точно так же и в Европе.

«А по поводу того, что они устали — не бывает большой усталости — все-таки международная система и каждая страна в отдельности, блоки, продемонстрировали, что они могут адаптироваться к изменяющимся условиям. Даже ковид мировую экономику не убил. Хотя по этому поводу было много апокалиптических прогнозов», — констатировал Дробницкий.

Учитывая, что команда Бадена пришла со словами: «мы хотим предсказуемых, стабильных отношений с Россией», но она не может их обеспечить, нужно понимать, что это данность, с которой придется жить, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.