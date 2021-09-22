Проблема антироссийских санкций Запада состоит в том, что современный мир — с санкциями, с контрсанкциями, с пандемией коронавируса и с разрывом экономических цепочек быстро подстраивается под происходящие изменения. Об этом рассказал политолог-международник Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина

Эксперт напомнил, что в России после введения санкций были приняты меры финансового характера, связанные с поддержкой отечественного товаропроизводства, в результате чего сельское хозяйство стало драйвером роста в последнее время, и если отменить контрсанкции, снова надо будет перестраиваться. Точно так же и в Европе.

«А по поводу того, что они устали — не бывает большой усталости — все-таки международная система и каждая страна в отдельности, блоки, продемонстрировали, что они могут адаптироваться к изменяющимся условиям. Даже ковид мировую экономику не убил. Хотя по этому поводу было много апокалиптических прогнозов», — констатировал Дробницкий.

Учитывая, что команда Бадена пришла со словами: «мы хотим предсказуемых, стабильных отношений с Россией», но она не может их обеспечить, нужно понимать, что это данность, с которой придется жить, заключил собеседник издания.

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