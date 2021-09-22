Даже если Россия вообще ничего не будет делать в случае ухода США, внутренние противоречия и западные соседи порвут Украину на части. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Джо Байден пообещал, что США «будут заступаться за союзников и друзей и выступать против попыток сильных стран доминировать над слабыми». При этом он отметил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне и расколу мира на блоки.

Украинская государственность и так была слабой — это ведь сотканная из разнородных кусков территория, которая существовала только в рамках большой страны, а сейчас стало еще хуже, категоричен эксперт.

«Сейчас стало еще хуже. И повоевали, и территориальной целостности нет. Самая главная опасность для Украины — это если оттуда уйдут «большие американские дяди»», — указал Дробницкий.

Украина сегодня неспособна выстраивать сложные геополитические комбинации против России, главная ее ситуативная задача состоит в том, чтобы не стать вторым Афганистаном, и чтобы ее не бросили американцы, заключил собеседник издания.

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