В Крыму гарантированы равные права всех народов, в чем президент Турции может убедиться при личном визите, а недружественные выпады против РФ могут «дорого обойтись» Анкаре. Об этом заявил 22 сентября глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишет РИА Новости

«Это не обсуждается»: Кремль ответил Турции на непризнание выборов в Крыму © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Эрдоган может лично приехать в Крым и убедиться, как живет и развивается многонациональный Крым, где гарантированы равные права всех народов, в том числе крымских татар», — сказал Гемпель.

Ранее на Генассамблее ООН Эрдоган заявил об аннексии Крыма и непризнании Турцией его вхождения в состав РФ. Он поддержал важность сохранения территориальной целостности Украины и призвал прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.

Кроме того, МИД Турции отказался признать выборы в Госдуму в Крыму.

В свою очередь в МИД РФ ранее подчеркнули, что Крым является суверенной частью Российской Федерации, и Турция «прекрасно знает», что в России подобные заявления не оставляют без внимания.