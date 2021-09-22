По словам Гемпеля, Анкара «наступает на одни и те же грабли». Он отметил, что подобные недружественные выпады могут дорого обойтись Турции.
«Эрдоган может лично приехать в Крым и убедиться, как живет и развивается многонациональный Крым, где гарантированы равные права всех народов, в том числе крымских татар», — сказал Гемпель.
Ранее на Генассамблее ООН Эрдоган заявил об аннексии Крыма и непризнании Турцией его вхождения в состав РФ. Он поддержал важность сохранения территориальной целостности Украины и призвал прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Кроме того, МИД Турции отказался признать выборы в Госдуму в Крыму.
В свою очередь в МИД РФ ранее подчеркнули, что Крым является суверенной частью Российской Федерации, и Турция «прекрасно знает», что в России подобные заявления не оставляют без внимания.