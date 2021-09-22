«Трансплантация легких и трансплантация сердца детям отныне возможна и в нашей стране. Это еще один огромный шаг на пути к трансплантационной независимости. Наши граждане теперь не должны ехать на такое лечение за границу, это уже доступно в Украине», — написал Самчук.
Донором стал 54-летний мужчина, который умер от инсульта. Его жена дала согласие на пересадку органов, что в итоге помогло спасти жизни нескольких человек.
Сердце пересадили 13-летнему подростку из села Зарудцы Волынской области. По словам медиков, мальчик болел с июля, последний месяц он находился в реанимации в критическом состоянии.
Также впервые была проведена пересадка легких. Их пересадили 56-летнему мужчине с хроническим заболеванием легких, из-за которого он последние 4 года не выходил из квартиры. Помимо этого, хирурги намерены провести трансплантацию роговицы.
Ранее, в 2019 году, украинские врачи впервые за 15 лет провели операцию по пересадке сердца. Несмотря на успехи медиков, множество людей подолгу стоят в очереди на трансплантацию и вынуждены уезжать на операции за границу.