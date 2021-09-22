Во Львове кардиохирурги пересадили нескольким пациентам органы скончавшегося донора, в том числе впервые провели пересадку сердца 13-летнему мальчику. Об этом рассказал в Facebook гендиректор больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук

«Трансплантация легких и трансплантация сердца детям отныне возможна и в нашей стране. Это еще один огромный шаг на пути к трансплантационной независимости. Наши граждане теперь не должны ехать на такое лечение за границу, это уже доступно в Украине», — написал Самчук.

Донором стал 54-летний мужчина, который умер от инсульта. Его жена дала согласие на пересадку органов, что в итоге помогло спасти жизни нескольких человек.

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Также впервые была проведена пересадка легких. Их пересадили 56-летнему мужчине с хроническим заболеванием легких, из-за которого он последние 4 года не выходил из квартиры. Помимо этого, хирурги намерены провести трансплантацию роговицы.

Ранее, в 2019 году, украинские врачи впервые за 15 лет провели операцию по пересадке сердца. Несмотря на успехи медиков, множество людей подолгу стоят в очереди на трансплантацию и вынуждены уезжать на операции за границу.