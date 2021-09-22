Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ и другие страны «ищут холодной войны», и США должны этому противостоять. Об этом он сказал 22 сентября в комментарии телеканалу «Дом», запись опубликована в Telegram-канале

Так он прокомментировал фрагмент из выступления президента США Джо Байдена на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

А Кулеба против! Почему Украина больше не верит обещаниям Запада © РИА Новости, Facebook/Юридична практика

«Я думаю, что нежелание разворачивать "холодную войну" очередную — это очень похвально для США. Но есть, к сожалению, государства, и это, в том числе, РФ, которые ищут этой войны. Поэтому вопрос не в том, что Соединенные Штаты не будут делать инициативно, а в том, что они будут делать для того, чтобы другие не разворачивали "холодные" и "горячие" войны», — заявил Кулеба.

Ранее Кулеба заверил, что Киев продолжит «исключительно дружеское давление» на партнеров, в частности ФРГ и США, с целью не допустить запуска российского газопровода «Северный поток — 2».