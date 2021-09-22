Так он прокомментировал фрагмент из выступления президента США Джо Байдена на 76-й сессии Генассамблеи ООН.
Байден пообещал, что США «будут заступаться за союзников и друзей и выступать против попыток сильных стран доминировать над слабыми». При этом он отметил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне и расколу мира на блоки.
«Я думаю, что нежелание разворачивать "холодную войну" очередную — это очень похвально для США. Но есть, к сожалению, государства, и это, в том числе, РФ, которые ищут этой войны. Поэтому вопрос не в том, что Соединенные Штаты не будут делать инициативно, а в том, что они будут делать для того, чтобы другие не разворачивали "холодные" и "горячие" войны», — заявил Кулеба.
Ранее Кулеба заверил, что Киев продолжит «исключительно дружеское давление» на партнеров, в частности ФРГ и США, с целью не допустить запуска российского газопровода «Северный поток — 2».