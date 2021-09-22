С целью избавиться от советского наследия на Украине предложили отменить празднование 1 мая и 8 марта и сделать эти дни рабочими. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте Украинского института национальной памяти 21 сентября

В законопроекте предлагается отказаться от празднования на государственном уровне и сохранения выходных 1 и 2 мая, а также 8 марта. Таким образом, вместо 11 праздничных дней останется 9.

«В условиях военного противостояния и информационной агрессии, которая сегодня ведется против Украины, насущной является потребность консолидации общества, в том числе вокруг исторического прошлого, национальных ценностей и традиций», — заявляют авторы закона.

Большинство украинцев отметит День Победы 9 мая - опрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Министерство культуры и информационной политики Украины вынесло законопроект на общественное обсуждение.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, который приравнял коммунизм к нацизму. В рамках борьбы с советским прошлым сносят памятники советской эпохи, переименовывают улицы и избавляются от праздничных дат.