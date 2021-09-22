Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к консультациям по энергетической безопасности в связи с постройкой«Северного потока-2». Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба Офиса президента

«Северный поток - 2»: Газопровод достроен, но он может не заработать в 2021-м, а цены на газ приближались к 1000 долларам © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Владимир Зеленский провел встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Особое внимание во время встречи было уделено вопросам энергетической безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул, что проект "Северный поток — 2" является прежде всего вызовом для европейского региона. Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку — 2"», — говорится на сайте президента Украины.

Также Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС, который должен состояться 12 октября в Киеве.

Ранее «Газпром» сообщил о том, что строительство «Северного потока-2» завершено. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники анонсировало, что «Газпром» намерен начать поставки газа по СП-2 с 1 октября.