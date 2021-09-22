На сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский провел встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Особое внимание во время встречи было уделено вопросам энергетической безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул, что проект "Северный поток — 2" является прежде всего вызовом для европейского региона. Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку — 2"», — говорится на сайте президента Украины.
Также Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС, который должен состояться 12 октября в Киеве.
Ранее «Газпром» сообщил о том, что строительство «Северного потока-2» завершено. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники анонсировало, что «Газпром» намерен начать поставки газа по СП-2 с 1 октября.