Задуматься о важных вопросах и научиться ценить жизнь школьникам могли бы помочь экскурсии по местам сражений Великой Отечественной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал режиссер и сценарист Александр Котт

«Они просчитались». Польский эксперт о том, кто на самом деле победил во Второй мировой войне © commons.wikimedia.org, Евгений Халдей

При этом современному человеку по одним только рассказам и фактам трудно составить впечатление о событиях прошлого, отметил он.

«Мы с классом сына ездили этим летом в Брестскую крепость. Всех отправлять надо туда на экскурсию, чтобы не рождались "казанские стрелки"», — сказал Котт.

Также он напомнил о важности акции «Бессмертный полк», когда люди выходят в День Победы с портретами родных. По его словам, России не стоит всерьез опасаться попыток переписывания истории, поскольку «нормальные люди вообще думают о другом».

Полностью интервью можно прочитать здесь.