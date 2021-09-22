Он подчеркнул, что обычно в официально подаваемой версии истории рассказывается о выдающихся героях, тогда как в действительности война — это такой ад, что человек, побывавший хотя бы в одном бою, — уже герой.
При этом современному человеку по одним только рассказам и фактам трудно составить впечатление о событиях прошлого, отметил он.
«Мы с классом сына ездили этим летом в Брестскую крепость. Всех отправлять надо туда на экскурсию, чтобы не рождались "казанские стрелки"», — сказал Котт.
Также он напомнил о важности акции «Бессмертный полк», когда люди выходят в День Победы с портретами родных. По его словам, России не стоит всерьез опасаться попыток переписывания истории, поскольку «нормальные люди вообще думают о другом».
Полностью интервью можно прочитать здесь.