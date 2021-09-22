Шоудива показала фанатам образ, составленный из рубашки от Vetements, пальто от Burberry и джинсов от Frame. Пользователи заметили, что если сложить цены всех надетых на ведущей вещей, то вполне можно купить бюджетный автомобиль.
При этом сама Тодоренко утверждает, что ее гардероб состоит не только из брендовых вещей, есть наряды и из масс-маркета. Таковыми артистка назвала Adidas и Aleksander Wang.
Ведущая Регина Тодоренко замужем за российским исполнителем Владом Топаловым. Ему запрещен въезд на Украину, поэтому к родне в Одессу она ездит без супруга.