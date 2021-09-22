Украинская ведущая, ставшая знаменитой после участия в шоу «Орел и решка», Регина Тодоренко похвасталась перед подписчиками осенним образом, состоящим исключительно из брендовых вещей. Соответствующий пост в сториз Instagram она разместила 21 сентября

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При этом сама Тодоренко утверждает, что ее гардероб состоит не только из брендовых вещей, есть наряды и из масс-маркета. Таковыми артистка назвала Adidas и Aleksander Wang.

Ведущая Регина Тодоренко замужем за российским исполнителем Владом Топаловым. Ему запрещен въезд на Украину, поэтому к родне в Одессу она ездит без супруга.